Gamaliel KOENIG

«De formation initiale dans le domaine industriel, je suis titulaire d'un brevet de technicien supérieur en production mecanique.



Également titulaire du BAFA et du brevet de moniteur de premiers secours, j'ai travaille dans plusieurs structures de l'education populaire, ainsi que plusieurs années au sein de l'éducation nationale, en collège et en classe relais.



Mes différentes experiences professionnelles, mon implication benevole dans divers projets associatifs ainsi que ma demarche entrepreneuriale ont nourri mon besoin de formation universitaire dans le management des organisations pour la gestion et l'administration des entreprises culturelles.



Mon parcours artistique (littérature/musique/art visuel) a toujours ete un terrain propice à la prise en main naturelle et intuitive des besoins de structuration et de diffusion de mes oeuvres.



Dans le but de diversifier et perenniser mes interventions pedagogiques a vocation artistique, je souhaite developper mon rôle au sein de l'économie sociale et solidaire, notamment à travers le sociétariat au sein des societes coopératives et participatives avec lesquelles je travaille.»



DEDUCO vous propose un accompagnement personnalise à laide dune pedagogie professionnelle, ainsi que l'utilisation dune methodologie spécifique.



L'entreprise s'inscrit dans une demarche educative, artistique et culturelle en diversifiant ses actions qui s'orientent en direction de l'humain dans sa globalite.