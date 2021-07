Gao PONTGAHET

Je souhaite développer mes acquis et mes compétences dans une entreprise qui me fera confiance pour exercer des responsabilités







De tempérament positif et constructif je suis capable de rebondir dans toutes les situations et discrète quand il le faut.



A l'écoute d opportunités,

je vous invite à découvrir mon parcours et reste disponible pour toute information complémentaire



Contact : gaomiepontgahet@yahoo.fr



Mes compétences :

Rigueur

Relationnel

Microsoft Office

Administratif

Négociation commerciale

Immobilier

Gestion immobilière

Suivi commercial et administratif

Assistanat commercial

Gestion administrative