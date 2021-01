Assurer la maintenance préventive et curative de systèmes hydraulique, dans les règles de l'art. Optimiser et améliorer les matériels existants, créer et réaliser de nouveaux systèmes, en France et à l'international.

Partager l'éventail de mes connaissances et en acquérir de nouvelles,



Mes compétences :

Technicien

Mécanique

Soudeur

Pneumatique et électrique

Chaudronnerie

Hydraulique