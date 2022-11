Gauthier HAMMER

Je suis un ingénieur du son équipé et polyvalent, tout aussi compétent en prise de son quen post production. Depuis la fin de mes études il y a huit ans, jai acquis de lexpérience sur trois longs métrages et de très nombreux courts en plus de publicités, vidéos institutionnelles et reportages. Vous pouvez retrouver mon expérience détaillée, écouter mes travaux ainsi que le détail de mon matériel via mon site :



https://hammergauthier.wixsite.com/ingenieurduson



Mon expérience la plus significative a été celle sur le long métrage sorti dans plusieurs salles belges « Witz » réalisé par Martine Doyen et produit par Hélicotronc où jai eu la chance de suivre toutes les étapes de la création dune bande son dun film dans un contexte exigeant et avec une équipe expérimenté grâce à différents postes : Chef opérateur son, monteur des directs, assistant monteur son et en ayant suivi le mixage. Cette expérience et en faisant quotidiennement le suivi complet dun projet mapporte une connaissance globale de la chaine du son qui me semble indispensable à toutes les étapes.



Je suis quelquun de particulièrement attentif aux enjeux artistiques dune œuvre et à la cohésion de groupe lors des tournages. Je mapplique à me tenir à jour sur les évolutions du matériel et méthodes de travail afin de pouvoir répondre à nimporte quelle problématique de manière efficace et rapide.



Toujours à la recherche de nouveaux projets et expériences, je suis disponible en tant qu'ingénieur du son ou assistant. Nhésitez pas à me contacter pour toute question.



Enregistreurs: Sound devices Mix pre 10 II & 6 II, Zoom H6

Microphones: Neumann KMR 81 et KM 185 ( X2), Sennheiser MKH 416, Line

Audio CM4 ( X2)

Wireless: 4 Kits Wisycom (Recepteur MCR54 et émetteurs MTP40s, 41s) avec

capsules DPA 6060, 3 kits Sennheiser G3/G4 avec capsules Sennheiser MKE2

C GOLD

Aussi: 6 retours audios pour l'équipe, retours audio caméra Sennheiser G3,

2 boitiers de timecode Tentacle Sync E, nombreux accessoires