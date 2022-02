Accueil

En quelques mots

Bonjour, je m'appelle Gautier Devlamynck, je suis actuellement Adjoint manager à LIDL à Villeneuve d'Ascq.



Mes missions au sein de l'entreprise LIDL sont :

- La gestion commercial du magasin

- Le management d'équipe

- L'aide à la gestion économique d'un magasin



Paralélement à LIDL, je suis associé et actionnaire dans l'entreprise SUNSPA FRANCE, où j'y excerçais mes connaissances marketing, commerciales et financières. Cette particularité m'a permis de mettre en pratique mes cours et également de me forger une première mais solide expérience dans le monde du travail.



Mes compétences :

Marketing

Informatique