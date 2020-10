Gautier HURELLE

Ingénieur de l'ESIAB (pôle FIP), j'évolue dans l’entreprise Carambar&Co (ex Mondelez International) de Strasbourg. Après avoir été pendant 3 ans Responsable de Fabrication et Responsable Technique dans le chocolat avec des missions de management et d'amélioration continue au sein de deux secteurs : l'atelier PIP (Réception des matières premières et Préparation des fourrages) et l'atelier Rocher (Moulage et Conditionnement), je suis désormais Responsable Logistique au sein de cette nouvelle entité.



Mes compétences :

Pack office

Visual basic

Amélioration continue

Management

Responsable projets

Production industrielle

Optimisation process

Gestion des flux/Gestion des stocks

Logistique industrielle

Supply chain

Agroalimentaire

Ingénieur

Alimentaire

Produits frais

Production

Qualités relationnelles et rédactionnelles

Procédés industriels

Industrialisation de la production