Gaylord RIBREAU

Né le 8 Juillet 1990.



Titulaire d'un baccalauréat STI Génie Electronique obtenu en 2009.

Titulaire d'un Brevet de Technicien Supérieur Technico Commercial, spécialisé dans la commercialisation de biens et services industriels.

Commercial en B2C dans la vente d'offre mobile ainsi que de solution internet (pro ou particulier) pour l'opérateur SFR, pendant 5 ans.

Expérience de 9 mois en tant qu'assistant ADV pour la société LEBEURRE SAS à Querrieu.

Actuellement assistant commercial et de gestion du catalogue produit pour la société BOUTIKAZIK.



Savoir-faire: Accueil, conseil clients, ventes, négociation, remise en rayon, création de devis,gestion des litiges, Réception et identification des appels, analyse de la demande et orientation vers la personne recherchée ou le service compétent. Mise en relation et suivi fonctionnel de la prise en charge de lappel, gestion de la boîte mail, saisie de commande, vérification des stocks, de lavancement dune commande, délai de livraison.



Anglais: lu, parlé, compris, écrit.



Mes compétences :



Vente

Négociation

Gestion de la relation client

Informatique

Communication

Commercialisation des produits techniques

Autonomie

Rigoureux

Accueil des clients

Prospection

Gestion des litiges

Mailing