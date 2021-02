MGS Gazon Synthétique : le spécialiste des pelouses sportives et ludiques

Laménagement des espaces de jeux requiert une véritable expertise et de lexpérience. Nous justifions du savoir-faire nécessaire pour vous aider à mener à bien votre projet. Quelle herbe artificielle choisir? Comment gérer la pose? Quelles règles dor respecter?



Des gazons synthétiques de qualité

Pour laménagement des fausses pelouses sportives, notre entreprise recommande le gazon synthétique Multi-sport Wellness. Ce produit se démarque des modèles concurrents par ses multiples atouts.



Dune hauteur de 10 mm, ce tapis impressionne par sa résistance pro. Il convient parfaitement à toutes les utilisations intensives. De nombreux clubs de golf, de tennis ou de hockey en installent régulièrement.

Cette herbe artificielle reste également très prisée au niveau des aires de jeux des écoles et des crèches. Notre site propose aussi de la mousse de confort de 10 mm pour mieux sécuriser les espaces ludiques.

Par ailleurs, de nombreux restaurateurs utilisent le gazon synthétique Multi-sport Wellness pour relooker la terrasse de leur établissement. Cette fausse pelouse reste disponible en différentes couleurs très attrayantes. Pour en savoir plus sur ce produit, visitez notre page https://www.mon-gazon-synthetique.com/gazon-synthetique-sport-football-golf-tennis/1046-100-gazon-synthetique-multi-sports-couleur-rouleau-3662871230060.html.



Une diversité de gazons synthétiques

Notre entreprise commercialise une large gamme de fausses herbes. Nous avons réussi à nous imposer comme un acteur de référence dans ce domaine depuis une dizaine dannées. Nos experts qualifiés et expérimentés maîtrisent parfaitement les différentes catégories de produits disponibles sur le marché. Ils les sélectionnent avec minutie et rigueur.



Notre société sapprovisionne exclusivement auprès de fournisseurs en conformité avec les normes Iso 9001 et Iso 14001. Nous distribuons uniquement des articles 100 % européens fabriqués à partir de matière première de qualité. Nos herbes artificielles répondent à tous les types de demandes dans le domaine du jardinage, de lévènementiel, etc. Nous délivrons un certificat dorigine pour chaque produit livré.



Par ailleurs, nous offrons de sérieuses garanties sur chacun de nos gazons synthétiques. Cela témoigne de la qualité de nos herbes artificielles. À titre illustratif, notre fausse pelouse Multi-sport Wellness conserve son aspect initial sur une période de 7 ans. Perméable, elle résiste parfaitement aux ultra-violets et aux aléas climatiques. Vous nobserverez pas de décoloration en dépit de son piétinement régulier.



Une pose professionnelle des gazons synthétiques

Notre entreprise met des installateurs qualifiés et expérimentés à la disposition des clubs, des responsables détablissement et des promoteurs. Ces derniers maîtrisent parfaitement les différentes techniques de pose des fausses pelouses. Ils prennent toutes les mesures requises pour réussir lopération. Si nécessaire, ils prévoient une sous-couche pour accroître la durabilité, le confort et les sensations du gazon Wellness.



Nous accompagnons nos clients tout au long du processus. Nous leur prodiguons des conseils pertinents pour bien choisir leur fausse pelouse. Nos experts peuvent également les assister pour le calcul de la surface à aménager. Notre plateforme distribue aussi des accessoires de pose comme le géotextile, les tubes de colle, la brosseuse électrique, les boîtes de clous, les hooks, etc. Enfin, vous pouvez consulter notre site pour découvrir les techniques dentretien et de réparation de votre pelouse synthétique sportive.