Geert MAURISSEN

Directeur général du groupe Safeline



Les produits SafeLine sont développés, conçus et fabriqués en Suède pour l'industrie des ascenseurs par des ascensoristes. SafeLine est à la pointe de la technologie et de l'innovation et se concentre sur les composants électroniques et les services informatiques avec la meilleure qualité et le meilleur service pour l'industrie des ascenseurs dans le monde entier. Le Groupe SafeLine est un réseau de sociétés SafeLine garantissant la fourniture des produits SafeLine et une assistance de haut niveau au niveau local.



SafeLine Europe est situé à Diest et fait partie du groupe SafeLine. Responsable de la fourniture et du support des produits SafeLine dans le BENEFRANCE. Elle contribue également à la croissance des ventes et du support de SafeLine auprès des distributeurs et des clients en Europe continentale et dans le monde entier, à l'exception des pays nordiques, des pays DACH et de la Grande-Bretagne.



En tant que PDG, vous êtes mis au défi chaque jour.

Pour réussir, il est tout aussi important d'avoir une équipe diversifiée qui travaille en étroite collaboration et qui s'entraide.

Je vis en Belgique, je dirige en Suède et je voyage dans le monde entier.



Directeur commercial du groupe NeXt e.V.



Le groupe NeXt est un partenariat de développement mondial regroupant des fabricants d'ascenseurs, des fournisseurs et d'autres entreprises du secteur de l'électronique et des logiciels.

NeXt group e.V. fournit une plateforme impartiale pour le développement de composants et d'interfaces standardisés - pour les ascenseurs et les escaliers mécaniques - et promeut l'image des interfaces standardisées.

Il s'agit d'un consortium industriel à but non lucratif, qui travaille pour des normes ouvertes et des projets à code source ouvert dans le secteur international des ascenseurs et des escaliers mécaniques. Les interfaces ne sont pas les seules à devoir être normalisées, le matériel et les logiciels devraient et pourraient l'être également.