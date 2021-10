Gema R.D (DIAZ)

Étudiante en Histoire de l'art à l'Institut Catholique de Paris.

Master 1 Stratégies muséales et Gestion de projets - option Asie. Artiste Designer chez Gema R.D



Student in Art History, Master degree in Museum Strategies and Project Management - focus Asia.

Catholic Institute of Paris.

Artist Designer for Gema R.D



Estudiante de Historia del Arte,

Máster 1 Estrategias museísticas y gestión de proyectos - opción Asia, en el Instituto Católico de París.

Artista Diseñador en Gema R.D