Général GÉNÉRAL ANTOINE BÉTHOUART (BÉTHOUART)

Ingénieur études

Un DEA en sciences humaines en poche et un doctorat en cours, j'ai intégré en 1997 un cabinet de fiscalité foncière "un peu par hasard ". Stages divers en immobilier, en assurance vie et en fiscalité foncière m'ont donné les bases. Beaucoup de mise en pratique a fait le reste.



Début 2004, avec un ami, je crée ma propre structure: ATRIA Conseil dont je reste actionaire. Nous développons un site internet, multiplions les accords avec des Gestionnaires de Patrimoines, des compagnies d'assurance, des promoteurs nationaux et locaux, des commerciaux.



J'ai ensuite créé une autre société avec deux associés. (Création de Patrimoine Immobilier: CPI). Nous apportons des produits immobiliers sélectionnés à des indépendants du secteur de la défiscalisation ou approchant (assureurs, CGP...). Nous proposons essentiellement des biens dans de petite voire très petites copropriétés bien placées dans les principales villes du sud ouest.



J'ai aujourd'hui quitté cette société et travaille chez EGD FINANCE. Je suis en charge du département immobilier et propose:



- A des investisseurs ou conseillers d'investisseurs des produits immobiliers de rentabilité: Immeubles en bloc, terrains, résidences gérées en bloc, locaux professionnels, commerces loués, ainsi que des appartements et maison en défiscalisation.



Officier de réserve opérationnelle diplômé dÉtat Major. Je suis officier adjoint de réserve à l'état major du CFIM11BP - 6RPIMa.



Mes compétences :

Investissement

Défiscalisation

Moto

Optimisation fiscale

Impression offset

Impression numérique