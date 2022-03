Après une expérience professionnelle significative sur différentes fonctions RH et au sein de grands groupes internationaux, j'ai pris la décision de développer une activité orientée accompagnement personnel et professionnel.



Au niveau professionnel, je suis amenée à traiter de problématiques de changement, de détection de potentiel, de blocage relationnel, de conflits au travail, de changement de poste, de réorganisation. J'ai également eu l'opportunité de réaliser des bilans de compétences.



Au niveau de l'accompagnement personnel, ma pratique s'oriente vers les thérapies du changement. Ces dernières se focalisent sur le symptôme et sont orientées vers les modifcations de comportements. Je peux traiter de problématiques de harcèlement moral, stress, souffrance, deuil, dépression, phobies, traumatismes, gestion de la douleur, confiance en soi... Je suis également spécialisée dans les mécanismes de la perversion narcissique.



Que ce soit pour l'accompagnement professionnel ou personnel, j'utilise des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle, l'EFT, Nemo ou l'hypnose ericksonnienne pour laquelle je suis praticienne. D'autre part, j'ai également suivi des cours de psychologie à l'école de psychologie clinique ainsi qu'une formation coaching dispensée par le groupe CRC HEC.



Bien évidemment la liste des prestations indiquées dans la présentation n'est pas exhaustive.



Les consultations se font sur rendez-vous à mon cabinet situé Boulevard Edouard Herriot, 13008 Marseille. Tel : 06 16 15 27 26 (pas de SMS).

Possibilité de consultations Skype en cas d'éloignement géographique.



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement au changement

Coaching

Droit

Formation

Formation Ressources Humaines

Hypnose

Hypnose éricksonnienne

Management

PNL

Recrutement

Ressources humaines

Thérapies brèves