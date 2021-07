Geoffray PICARD

AGIR est un cabinet de conseil et formation spécialisé en Management Humaniste Exigeant (MHE) et conduite du changement. Le fonctionnement du cabinet s'articule autour de trois pôles : l'intervention-conseil ; la formation intra et inter-entreprises associée à l'accompagnement personnalisé, et la recherche en sciences de gestion.



Notre cœur de métier consiste à accompagner des dirigeants et leurs équipes dans la mise œuvre de leurs projets en implantant un système de management, de qualité et de contrôle de gestion innovant.



L'objectif de nos interventions est de développer la performance collective et durable de l'organisation visée. Pour ce faire, nous nous appuyons sur une méthodologie éprouvée scientifiquement : le Management Humaniste Exigeant (MHE), qui vous permettra d'accroître de manière substantielle vos performances économiques et sociales.



https://www.agir-management.com/



