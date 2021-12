Geoffrey MIARD

J’ai évolué durant dix ans au sein de la marine nationale, embarqué dans différentes unités navigantes. Mon principal emploi concernait la logistique gestion de stock et comptabilité en vivres. Cette longue expérience m’a beaucoup apporté dans la rigueur, la gestion du stress, ainsi que l’encadrement et la formation de personnel.



Aujourd'hui je suis à la recherche d'une nouvelle opportunité professionnelle dans le secteur de Bordeaux et ses environs.



Mes compétences :

HACCP

Cuisine traditionnelle

Encadrement

Plan alimentaire

Nutrition

Gestion des stocks