Le Père Geoffroy de Lestrange est curé, formé par le Père de Féligonde, moine bénédictin et le Père Marie-Dominique Philippe, dominicain. En paroisse depuis 30 ans, il est auteur de plusieurs livres dont un paru récemment: "Le toucher de la foi" aux éditions Frémur. Il est possible de se le procurer en le demandant par courriel à l'auteur. On peut encore se procurer une trilogie intitulé: "J'écoutais, le coeur rempli" aux éditions Publibook (ou le commander à l'auteur). Il est possible encore d'inviter l'auteur à présenter ses livres.



Mes compétences :

Écrivain