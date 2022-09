Geoffroy FAZILLE

Bonjour à tous, je suis Geoffroy,



Actuellement diplômé d'un Master Marketing digital & e-business à l'INSEEC Lyon, j'ai eu la chance de suivre mes études en tant que chargé de communication digitale & e-commerce.



Mes 4 dernières années dans le domaine de l'alimentation biologique m'ont apporté de fortes connaissances sur ce secteur, mais aussi des compétences dans la vente et la logistique.



Passionné par le domaine du marketing digital, j'ai décidé de mettre mes compétences en graphisme, webdesign, référencement et data au sein des entreprises. Pourquoi pas pour la vôtre ?



N'hésitez pas à consulter mon CV Viadeo et à me contacter en DM ou par mail: geoffroyfazille@gmail.com pour plus d'informations !