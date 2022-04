George WILLIAM

Toujours impliqué dans les différentes missions et challenges qui me sont proposés depuis le début de ma carrière.

Mon parcours professionnel résumé:

10 ans de bureau d'études ( tuyauterie, charpente, mécanique), ensuite 5 ans de préparation et méthodes et depuis 10 chargé d'affaire essentiellement sur le secteur nucléaire mais également pour d'autres industries ( chimie, pharmaceutique ...)