Georges BESHARA

Voici les compétences que je souhaite apporter à différents niveaux:



1) Sur le plan comptable: toutes les écritures jusqu’à l’établissement du bilan. Déclaration fiscales et sociales, (maitrise également de la comptabilité anglo-américaine.

2) au niveau financier : Etude de faisabilité, conseil en réalisation, budgétisation de projets, développement d’applications, Analyse des échanges monétaires, flux des taux de changes, analyse financière et stratégique de l’entreprise.



3) Chef de projet management : Etude de marchés,recrutement, coordination et gestion des équipes de production et des prestataires, mis en place des budgets.

4) Gestion du personnel.



Mes compétences :

Analyse financière

Comptabilité

Coordination

Étude de marchés

Gestion des équipes

Manager

Recrutement

restauration