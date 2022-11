Diplômé de l’ESIP, Georges Blanchard a eu l’occasion de créer et de diriger des entreprises qu’il a fait grandir en s’impliquant fortement dans leur développement commercial.

Après avoir débuté sa carrière en 1985 dans le Groupe France-Rubans dont il est devenu directeur commercial, il crée en en 1990 le Groupe Certtone, un distributeur de consommables informatiques. Fin 2005, grâce à une politique commerciale multicanale offensive, Certtone se hissait à la 4ème place des marques françaises de consommables Informatiques (source GFK) et représentait 5% du marché Français de la cartouche d’imprimante.



Fort de ce succès, il crée en 2007 NEGOCIATIS, une entreprise d’intermédiation via Internet entre prestataires de services et entreprises où il occupait, jusque ce jour, le poste de PDG.



En Septembre 2011 Georges Blanchard est nommé Directeur Général de Comm’Back, le premier éditeur Français de solutions dédiées au développement des ventes sur le marché informatique et télécoms: bases de données, leads et télémarketing. Comm’Back est une filiale du Groupe Vecteur Plus(groupe Le Moniteur), leader français de la veille commerciale sur les marchés publics et privés.



Mes compétences :

Business development