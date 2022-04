Georges CARTA

Certification : Iso 9001 version 2015

Depuis plus de 28 années dans le domaine de la mécanique industrielle et généralement dans le rodage, notre parc de machine et nos connaissances nous permettent de produire du prototype à la grande série .



(acier, saphir ,inox, cuivre, bronze, aluminium...)

aux plus rares

(titane, inconel, carbone, céramique, cobalt, invar, verre, plastique).



Capacité de rodage cylindrique avec ou sans revêtements.





•Ø 0,6mm-250mm Trou débouchant

•Ø1,5mm-250mm Trou borgne

•Précision 0,2 microns

•Appairage 2 microns

•Rugosité < RA 0,02

•Rodage extérieur



Alpes-Rodage votre partenaire de qualité dans la réalisation de vos projets de sous - traitance en Rodage .

www.alpes-rodage.com



