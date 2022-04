Georges CHEVILLOTTE

15 années dans l'Environnement de travail

10 années dans le Développement Durable



Un parcours alliant deux expériences principales : le management d'équipes pluridisciplinaires et les services généraux.



Des compétences portant sur :



- la direction de projet,

- le management d'équipes et la coordination des activités,

- la gestion de l'immobilier et des services à l'occupant,

- la gestion de contrats et le management des prestataires,

- la gestion des budgets associés.



Des expériences fortes :

- les déménagements importants de la conception à l'installation des collaborateurs à leur nouveau poste de travail,

- la certification Haute Qualité Environnementale d'Exploitation (HQEx).

- la mise en oeuvre d'actions innovantes dans le développement durable sur les axes sociétal et environnemental.



A votre disposition pour vous faire partager ces expériences, vous accompagner dans vos projets.



Mes compétences :

Achats

Déménagement

Développement durable

Environnement

équipe maintenance

ges

Gestion immobilière

HQE

HQE Exploitation

Innovation

Logistique

Maintenance

Management

Management d'équipe

Management d’équipe

Protection des biens et des personnes

Sécurité

Services généraux