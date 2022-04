Georges CINEUS

Objet : Demande de stage non rémunéré

Madame, Monsieur,

Actuellement, je suis en BTS Transport et Prestations Logistiques au sein du

centre de formation Greta MTE 93 de Villepinte.

Dans le cadre de cette formation, je dois effectuer un stage de 8 semaines

non rémunéré et conventionné qui se déroulera du

08 décembre 2014 au 30 janvier 2015

Très motivé, dynamique, consciencieux et ayant un bon sens du relationnel,

ma précédente expérience, au sein de la logistique, m'a permis de

développer certaines compétences et certains contacts clients

(Géodis-Calberson, TNT) mais un stage au sein de votre société me

permettrai de les enrichir et votre activité est en corrélation avec mon

projet professionnel.

Dans l’attente de vous rencontrer, je vous prie de croire, Madame,

Monsieur, en l’expression de mes sincères salutations.

CINEUS