Titulaire d’un Master en Audit Interne et Contrôle de Gestion, de l’Université Catholique de Lille (en France), Diplômé Supérieur en Comptabilité, du Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM-Paris), Georges Cocou Aristide AZANDE, a été Responsable Financier et Comptable à SOTICO, puis à HELVETAS Bénin, une ONG Internationale de Droit Suisse avant son entrée dans les télécommunications, où il occupa respectivement le poste de Superviseur des Caisses et de Chef Service Recouvrement à ETISALAT Bénin.



Catholique et Universaliste, il fut en 2010, le Président de l’Ecole Transcendantaliste Universelle du Bénin (ETU-Bénin). Président Fondateur de l’Ecole Universelle de la Spiritualité Appliquée (EUSA), de l’Institut Beithsalel Guimel Daleth (IBGD), Georges Cocou Aristide AZANDE, est Consultant en Astrologie Kabbalistique et en Angéologie, il est Conseiller en Aménagement Intérieur et Extérieur. Maitre Spirituel, Instructeur et Eveilleur de conscience, il est auteur de plusieurs articles dans la presse béninoise.



Auteur du livre: Les Béatitudes, Véritables Clés du Bonheur.



Dans le Sermon sur la Montagne, Jésus-Christ donne un Discours Programme pour l’homme de Devoir et Georges Cocou Aristide AZANDE, en donne les détails dans Les Béatitudes, Véritables Clés du Bonheur ». A travers les Béatitudes, le voile est désormais levé sur les lois cosmiques et les principes divins, générateurs de paix et de bonheur pour l’humanité.



Cet ouvrage contient neuf instructions appelées Béatitudes. Chaque Béatitude est décodée de son langage ésotérique pour être accessible au commun des mortels dans un langage digeste et universel à travers des textes sacrés, des citations, des images, des fictions et des anecdotes. Tout un arsenal didactique pour aider tout lecteur à percer les mystères que renferment les livres sacrés et les religions pour une réelle amorce de l’éveil de la conscience en vue de la réalisation du Véritable Bonheur.



Pour toute information pour la distribution et la vente, adressez-vous à :

Institut Beithsalel Guimel Daleth

00(229) 95 96 60 49, 96 98 15 15; 95 00 29 28

institutbeithsalelgd@yahoo.fr



