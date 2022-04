Georges CREMPT

Fort d’une expérience de près de 30 ans en industrie sur site classé ICPE dont 10 ans en tant que responsable maintenance et bâtiments m’a permis de gérer une équipe d’une quinzaine de personnes, de gérer des budgets prévisionnels et des contrats de sous-traitance, de planifier des investissements, de mettre en place une maintenance approprié pour les sites, de piloter des projets et de superviser des chantiers.

Mes fonctions de responsable HSE en industrie et de Coordonnateur SPS dans le génie civil me permettent de pouvoir apporter à votre établissement une amélioration des conditions de travail, de prévention sur la sécurité, l’hygiène, l’environnement et les risques d’incendie dans les ERP.

Mon expérience me permet d’apporter un appui technique, une compétence, une rigueur, une méthodologie, une disponibilité et de faire une analyse sur des situations à risque. Je suis force de proposition, organisé, réactif et pragmatique.