Georges CRUSELLS

Apres un parcours en Logistique durant mes premières années professionnelles , je me suis tourné vers le transport routier avec en ligne de mire l'affrètement National et Europe .

Prospection , négociations tarifaires , fidélisation d'un portefeuille Clients , tableaux de bord journalier et qualité de service sont mes missions actuelles . Mes fonctions antérieures m'ont permis de diriger également un service affrètement National et Europe aussi bien à l'import qu'à l'export.

Actuellement , je suis organisateur de transports de marchandises National ou Europe de la palette au camion complet .

Je fais également de la Course Express toutes destinations à la demande .



Mes compétences :

Excel

Word