Georges DANDEL

Je dispose des compétences suivantes:



• Maîtrise de la planification d’entrainement musculaire et cardio, collectif et individuel

Méthode MASC7 . Circuits spécifique seniors, perte de poids, lutte contre la maladie de Parkinson

• Capacités à animer, organiser, gérer une séance d’entrainement.( coaching Minceur, Préparation sport)

• Goût et pratique du conseil en diététique sportive.

• Facilité d’adaptation, goût du contact humain.

• Très bon relationnel, expansif, plein d’énergie et de dynamisme













Mes compétences :

Physique

Pilates

Préparation physique

Rugby

Ski

Sport

Training

Conseils