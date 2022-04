Georges Daniel DELPECHE

Passionné sur tout ce qui a trait à l'univers du Digital et au Web Marketing en général, mon rôle consiste à piloter et mettre en place des stratégies digitales sur des supports Internet (sites, vidéos, applications mobiles, etc).



Mon objectif premier ? Aider les entreprises à développer et mesurer sur Internet leur visibilité (notoriété et image de marque, audience, fidélisation clientèle, ventes, etc)





Mes compétences :

Webmarketing

Référencement naturel

Référencement payant

E-reputation

Gestion de projet