Georges DAO

. Président de Goelectrix depuis le 1° janvier 2016: le spécialiste du véhicule électrique, neuf et occasion toutes marques, réparation et entretien , pièces détachées et borne de recharge.

www.goelectrix.com



Animateur de BA06:



- BA06 Accompagnement : association pour la sélection des entreprises à fort potentiel de développement éligibles au FCPR FONDS Entrepreneurial 06



- BA06 Event 6ème édition : rencontre créateurs d'entreprises/investisseurs/accompagnants/donneurs d'ordre

Mercredi 23 mars 2016 | CCI Nice Côte d'Azur | Nice



Mes compétences :

Développement durable