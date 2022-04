Georges Darlin ANGO.O OTOULOU

Diplomer en CFAO Conception et Fabrication Assister par Ordinateur dans le secteur mecanique et metalurgie et tuyauterie

Champion du Gabon en Gymnastique et Accrobassie 1991/1992/1993/

meilleur Gardien de but avec CAPO ocsu 1996et1997

2em prix de la promotion 2003 du BEPI

1ER Prix en accrobassi avec l ecole du cirque du gabon 1998

major de la promotion 2002 des meilleurs étudiants en stage de fin de cycle total exploitation port gentil

major de la promotion 2012 des agents controleurs de perequation CAISTAB

Stage de formation a shell/ sogara/ sdv/ comilog/ cim gabon/fored/setrag/ sobea satom/ 2004 a 2007



Mes compétences :

Faciliter de comprehenssion

Lecture rapide

Apprentissage rapide

Relations sociales