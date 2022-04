Georges DE OLIVEIRA

Mes compétences techniques et mes valeurs humaines, m’ont permis d’intégrer le groupe Beiersdorf S.A. en 2000, en tant que responsable Maintenance atelier fabrication. Mon savoir-faire dans les domaines mécanique, instrumentation et énergétique, ainsi que mes connaissances de la production, m’ont permis d’être un acteur majeur dans la stratégie de développement et de performance industrielle.



En 2007, le groupe Beiersdorf vend son site de production au groupe Fareva (manufacturier de produits pharmaceutiques, cosmétiques et ménagers). La société Cosmeva est alors créée et devient le plus important site de production du groupe.



Le développement de nouvelles activités, tels que les ateliers Poudres et R&D dans les gammes Soin ; Beauté et Aérosols, m’ont permis de compléter mon expertise et d’accroitre mon domaine de compétences.



En 2011, fort de ces connaissances de l’outil de fabrication, j’ai intégré à mon poste la responsabilité du service Maintenance et Travaux Neufs. Mon relationnel et mes compétences me permettent d’encadrer une équipe composée de six collaborateurs afin de mener à bien les missions qui me sont confiées, en terme de coûts, délais et qualité.



Mes compétences :

Amélioration continue

Cosmétique

Maintenance

Gestion de projet

Management