Georges DENISE

Mon Master Pro en Gestion des Risques Environnementaux me permet d'occuper actuellement un poste d'Ingénieur en Environnement dans le domaine de la production d’énergie hydroélectrique.



J'occupais précédemment un poste d'Ingénieur d’études en Environnement dans le domaine de la construction de canalisations de transport de gaz, après avoir permis la certification ISO 14001 de sites ICPE, et leur mise en conformité concernant la sécurité du personnel.



Je travaille désormais à la gestion environnementale des barrages EDF basés dans le Jura et la Vallée de l'Ain.



Mes compétences :



­ - Réalisation des études de faisabilité - sensibilité - impact de projets de construction.

­ - Ingénierie de projet de pose de canalisations de gaz haute pression.

­ - Management environnemental - Certification ISO 14001.

­ - Diagnostic environnemental (eau, air, sol, déchet et bruit) et traitement des pollutions.

­ - Veille réglementaire - mise en place de plans d’actions préventives et correctives.

­ - Conduite de réunions - sensibilisation aux thématiques environnementales.

­ - Analyse risques et sécurité.

­ - Maîtrise de Word, Excel, Power Point, Project.

ISO

Sécurité

Gaz

Environnement

Travaux d'infrastructures linéaires