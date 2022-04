Georges DEREGNAUCOURT

Depuis 20 ans j’accompagne de Grands Groupes sur des projets complexes de transformation des organisations et des systèmes d'informations.



Je déploie mon savoir-faire en avant-vente, en cadrage et pilotage de projets mais également de manière opérationnelle en manageant des équipes pluridisciplinaires.



Mon expertise est fortement marquée par le pilotage d’infogérance et de centres de service mais aussi par des missions de conseil auprès des DSI sur des problématiques d’optimisation de processus et d’organisation.

Encourager les talents, croiser les compétences de chacun, optimiser les processus, sortir du cadre … sont des caractéristiques importantes de mon style de management.



Mon cœur de métier ? :

 Apporter de la cohérence ;

 Manager des équipes pluridisciplinaires ;

 Cadrer et piloter les projets ;

 Promouvoir l’Agilité et le Lean.



Mes valeurs ? :

 Satisfaire mes 'clients' et mes équipes ;

 Apporter de l'innovation et de l'amélioration continue (culture Lean et Agile).





Offre de service | Compétences :

 Direction de projets, management d’équipes et conduite du changement ;

 PMO et gestion de portefeuilles de projets (cadrage, méthodologies, analyse de la valeur…) ;

 MOA / AMOA : Expressions de besoins, cahier des charges, interface MOE/MOA ;

Conduite de changement, animation d’ateliers … ;

 Gouvernance des systèmes d’information (COBIT – CMMi – ITIL …) ;

 Analyse et amélioration des processus métiers (BPM, lean ) ;

 Management (schéma directeur, urbanisation, transition, réversibilité…).



Principales références :



EDF – BNPPARIBAS – TOTAL – SNCF – BPCE – Orange - AIR France/KLM - La Poste

Auchan – Fedex – Crédit Agricole – YvesSaintLaurent – Renault – Le Bon Marché





Mes compétences :

Infogérance

MOA

Gestion de projet

Management

Transformation SI

Lean

Gestion des risques

Conduite du changement

Conseil

Avant vente - bid manager