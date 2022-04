Georges DESPLACES

La Direction des Achats d'Air France (AF) - KLM regroupe environ 250 acheteurs, répartis au sein de 7 domaines, dont celle des Services Aéroportuaires : International - Exploitation Sol et Cargo, la division Cargo étant celle laquelle j'appartiens et qui a en charge pour l'ensemble des Escales (France et Monde);



18 acheteurs composent l'équipe Cargo pour couvrir les dépenses externes suivantes :



- Achats des équipements et des matériels Cargo



- Gestion des contrats de handling (Assistance Aéroportuaire) Cargo et des contrats d'affrètements camions.



Mes compétences :

Achats

Aeroportuaire

Fret aérien

Gestion de projet

Négociation achats

Management