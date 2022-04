Georges Diato KONI

PRÉSIDENT FONDATEUR DE MÉTHODE ,



Organe de régulation, d’études, de contrôle, de suivi, de vérification, d’évaluation, d’information et de renforcement des capacités en matière de la bonne gouvernance



OBJECTIFS PRINCIPAUX



- Lutter contre la corruption, les détournements de fonds, et toute forme de fraudes destructrices de l'économie nationale.

- Multiplier les stratégies de développement.



NOS DOMAINES D'INTERVENTION ET OBJECTIFS SPÉCIFIQUES:



1.Approfondissement de la bonne gouvernance et de la démocratie.

Promouvoir la bonne gouvernance implique le respect de la primauté du droit, la transparence dans la gestion, la responsabilité, l’efficacité et l’équité :

- Veiller à la bonne application des promesses électorales;

- Veiller à la bonne gestion des fonds publics, et des subventions et aides internationales.

- Soutenir la gouvernance démocratique : appui aux institutions démocratiques ;

- Renforcer la capacité de la société civile et promotion des droits humains ; appui au cadre légal des partis et associations politiques ;

- Approfondir la gouvernance administrative par la lutte contre la fraude, la corruption, les détournements de fonds publics et l’enrichissement illicite, l’absentéisme, le laxisme et renforcer la transparence et l’éthique ;

- Améliorer la gouvernance d’entreprise au regard des entreprises privés, de véritables managers, assainir les entreprises publiques ; renforcer les contrôles internes et externes ;

- Promouvoir la bonne gouvernance locale :

- Appuyer le développement local et le processus de décentralisation et instaurer la transparence en son sein.



2.La Modernisation de la justice

- Restaurer une justice égale pour tous, une justice qui dit le droit, rejette l’impunité, qui apaise le justiciable et promeut les investissements ;

- Améliorer l’accessibilité des citoyens aux services publiques de la justice, améliorer la qualité des services rendus ;

- Rapprocher la justice du justiciable par la vulgarisation des textes et lois décret à la connaissance de tous ;

- Rendre effectives les hautes cours. La cour de cassation, la cour des comptes, le conseil d’État ;



3.L’instauration d’un État fort

Parce qu’il n’y a pas de démocratie sans État fort et respecté, qui exerce pleinement ses prérogatives régaliennes dans le respect des grands principes : liberté, unité nationale, paix, laïcité, neutralité, solidarité, etc.…

Il nous revient donc de rétablir impérativement l’autorité de l’État sur toute l’étendue du territoire national, avoir des institutions fortes, une démocratie bien organisée, mais aussi des collectivités territoriales qui règlent le quotidien des ivoiriens



LES PRINCIPALES MISSIONS DE MÉTHODE INTERNATIONALE:

Des missions générales et permanentes de vérification et d'audit, de contrôle et de suivi;

Des missions de vérification intégrée ou à objectif étendu, selon les normes et les pratiques reconnues au niveau international ;

Des missions de vérification de conformité aux lois, règlements, politiques et aux directives présidentielles et primatorales;

Des missions spéciales d'investigations;

Des missions particulières d'études et de recherches, et de renforcement des capacités;

Des missions de vérification et d'audits financiers et comptables;

Des mandats de la vérification de l'optimisation des ressources.



LES ENJEUX

Les enjeux de notre lutte de la Méthode Internationale constituent essentiellement en la récupération d’importantes sommes qui disparaissent dans les différents services publics ;

La bonne gouvernance comme principe de gestion de la vie nationale et de la vie publique ;

La moralisation de la vie politique par le rappel et la fixation des règles de jeux démocratique et les assortir des contraintes objectives sur le fonctionnement des partis et associations politiques ;

L’équité dans la répartition des ressources de l’Etat, également la culture du mérite, de l’effort, de la transparence, de la rigueur et du refus des gains injustes nuisant la réputation du pays.



Mes compétences :

Plaidoyer

Audit

Contrôle de gestion

Facilitation

Veille

Formation