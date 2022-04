Georges EDORH

Je suis un humaniste, dévoué pour la cause des nécessiteux, surtout en Afrique.

Mes moyens financiers en tant que navigant m'ont permis de réaliser ce geste humaniste qu'est la création de l'Association CHANDELIER basée aà Lomé au Togo.

Mon équipe et moi oeuvrons à améliorer les conditions de vie des populations vulnérables et comptons sur le soutien tant moral que financier ou matériel de toute personne désireuse de nous accompagner dans l'exécution de nos projets.

Veuillez visiter notre site pour plus de détails.



Mes compétences :

Gestion de projet

Informatique

Tourisme

Tourisme solidaire

Management d'équipe

Communication

Internet

Gestion des compétences