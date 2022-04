Georges Ekué KUAWU

* PARCOURS PROFESSIONNEL ET FORMATION

De formation juridique avec de bonnes connaissances en comptabilité, j'ai occupé successivement:

- 1 poste de COMMERCIAL, dans une PME spécialisée dans la vente d'ustensiles de cuisine.

Formé sur la tas, j'y ai développé des qualités de négociateur qui m'ont permis de mener à bien ma mission qui était, entre autres, de rechercher de nouveaux clients, d'assumer la gestion des solvables et douteux.

Grâce à ma volonté de réussir et mon travail, j'ai contribué à l'augmentation du chiffre d'affaires qui a permis la création d'une deuxième structure

- 1 poste de RÉCEPTIONNISTE qui m'a familiarisé avec la gestion d'une clientèle française et internationale (échanges en Anglais). J'ai contribué à l'augmentation de taux d'occupation et du chiffre d'affaires. Certains clients préfèrent me confier personnellement la gestion de leurs planning annuel de séjour et factures

* CENTRES D'INTERETS

- La macro-économie

- L'histoire des cultures, sciences et religions

- L'histoire des réussites professionnelles



Mes compétences :

Comptabilité

Gestion administrative

Bon relationnel

Juridique: Veille juridique, conseil et rédaction