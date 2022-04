Georges EKWA

Je suis un très grand travailleur, qui est ouvert à la critique et qui sais s'adapter assez facilement (donc qui apprends vite quand il le faut). Ayant le sens des responsabilités et des initiatives, le sens des décisions même dans des situations non prévues. Blagueur (très relaxe) mais Rigoureux dans son travail. Consciencieux, dynamique, visionnaire, méticuleux et presque toujours en quête de l'excellence...



Mes compétences :

Comptabilité

Comptabilité analytique

Comptabilité générale

Gestion budgétaire

Gestion du personnel