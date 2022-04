Georges EL CHAYEB LEMOINE

Consultant, Enseignant (exemple CELSA) et Chercheur en Marketing et Communication mes activités portent sur l'optimisation de l'avantage concurrentiel et a fortiori l'innovation, prolongées par la re-définition ou le re-engineering des stratégies de marques et des dispositifs marketing et communication, déclinées en modes off-line et on-line.



Le tout acquis au fil d'un parcours professionnel chez les principaux acteurs de la filière marketing et communication : annonceur, agences conseils (dont Publicis - Directeur Coordination Europe), web agency, et médias (Groupe Nostalgie- Dircom)... Où à proximité et en harmonie avec les directions générales, j'ai contribué au développement des activités et au rayonnement des entités employeurs ou conseillées.



En matière de stratégie des marques, je participe régulièrement aux conférences de la chaire des stratégies marques de l'IAE de Paris. Ecole dont je suis issu, ayant été formé au sein du Master Recherche appliquée, avec pour axe la stratégie des marques et l'avantage concurrentiel.



Afin de consolider mes acquis, j'ai achevé en 2013 une formation continue en digital marketing : E-réputation, Référencement naturel (SEO), E-marketing, Brand Content Strategy... complétée tout récemment par une formation aux outils web : Wordpress et Prestashop.



Actuellement, je finalise la mise au point d'un outil et d'un site web de notation baptisé visiOinvest (évaluation, comparaison, sélection) d'appartements neufs, couvrant 120 villes françaises parmi les plus importantes. L'offre se matérialise par une gamme de e-services aussi inédits qu' exclusifs. Cet outil englobe 10 paramètres et plus de 100 critères, représentant le socle d'un investissement patrimonial.



Pour ses utilisateurs, l'objectif est de leur permettre de faire le tri, puis le bon choix dans un marché où les acteurs sont juges et parties et où la qualité des biens est assez hétérogène. Que ce soit pour un appartement neuf envisagé en tant que résidence principale ou bien en tant qu'investissement locatif. (Loi Duflot 2013).



Cette innovation cristallise mes savoir-faire. Sachant qu'elle a fait l'objet de dépôts de protection...



Hébergé actuellement au sein d'un incubateur parisien, je demeure ouvert à toutes perspectives et modalités de collaboration (ponctuelle, temps partiel ou partagé etc...) en vue de contribuer au développement et au rayonnement d'une entreprise ayant une démarche BtoC, BtoB ou bien BtoB/BtoC.