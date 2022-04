Georges EL SAMRA

Je suis à la recherche d'un poste dans le secteur du bâtiment et plus précisément dans le domaine de l'électrique.

Je souhaite obtenir un poste en France pour pouvoir faire bénéficier mes enfants d'un cursus scolaire et universitaire Français.



J'ai 29 ans d'expérience dans le domaine de l'électricité. Je suis une personne attachée à la réalisation d'un travail de qualité respectant l'ensemble des normes de sécurité ainsi que la demande du client.



De caractère patient, j'aime et je prend le temps d'enseigner, de partager mes connaissances avec mon équipe et mes collaborateurs.



Il est nécessaire, selon moi, de suivre les évolutions techniques de notre métier.