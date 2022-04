Georges Elvis NNA ZO'O

Titulaire des diplômes de professeur de l'enseignement secondaire général 1er et 2 eme grades de l'école normale supérieure de Yaoundé et d'une licence en biologie et physiologie animales option microbiologie et génétique de la faculté des sciences de l'Université de Yaoundé 1, j'exerce comme professeur des sciences de la vie et de la terre au ministère des enseignements secondaires du cameroun où j'occupe actuellement le poste de surveillant général au CES de Kougouda- centre, établissement scolaire situé dans l'arrondissement de monatele, departement de la lekie, région du centre.

Enseignant- éducateur passionné par la recherche pédagogique et didactique, je participe depuis 2015 à l'élaboration et la mise en œuvre des solutions concrètes innovantes visant à améliorer les pratiques pédagogiques et didactiques dans le domaine des sciences de la vie et de la terre dans les lycées et collèges au Cameroun en collaboration avec le studio CLAD ( Club des Artistes Didacticiens).

Mon travail de recherche effectué en étroite collaboration avec les départements de svt des lycées et collèges du Cameroun vise aussi à mettre sur pied de véritables bibliothèques et vidéothèques scolaires où des supports didactiques physiques et virtuels (tutoriels, simulateurs, TP virtuels documentaires didactiques, fascicules, manuels, articles, exposés, didacticiels, banques d'épreuves, recueils de rapports etc.) élaborés par les enseignants eux- même pourront être conservés.