Georges Emmanuel OND

Actuellement Promoteur de GEO TECHNOLOGIES je suis diplôme en chimie et en management des projets. Notre entreprise est spécialisée d'une part dans la prestation de service dans les domaine de l'informatique, l'assainissement, l'entrepreneuriat. D'autre part, nous venons de développer une unité de transformation agroalimentaire qui a mis sur le marché le premiers SIROP D'OSEILLE avec plusieurs parfum notamment un parfum gingembre et un parfum ananas.

Outre mes compétences de chef d'entreprise, je suis consultant individuel en matière de Gouvernance et du développement local, développement organisationnel, et entrepreneuriat.



Mes compétences :

Déchets

Environnement

Formation

Gestion administrative

Gestion administrative et financière

Gestion des déchets

Recyclage