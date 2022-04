Georges ERRERA

Fondateur du concept Ekolux: Ventes de ''matériaux nobles'' pour la décoration à prix bas.

Notre positionnement est basée sur: L'original au prix de la copie

Nos ''base line'' sont: La pierre n'est plus un luxe / Le parquet massif n'est plus un luxe etc....

Notre concept est fondé sur:

- Une logistique performante: Stock central sur plate forme de 5.000 m² sur le port, pour gérer les

importations

- Une méthode d'approvisionnement basée sur la standardisation du process de production

- Une distribution par un réseau de show room unique

Notre développement en franchise a pour objectif de couvrir le territoire national dans les 5 ans.





Mes compétences :

Importation

Interprète

Traducteur