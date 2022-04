Juriste d'assurances, mes acquis juridictionnels, mon esprit d'analyse, mes qualités rédactionnelles et de gestions des dossiers, mon aisance dans le contact et la communication et mon sens relationnel me procurent des qualités à intégrer une équipe et surtout à accomplir les tâches dans mon domaine des compétences.



Mes compétences :

Gestion de projet