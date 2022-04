Georges FAVRE

Je suis né en 1939 et suis prêtre depuis le 26 juin 1965, avec le statut de prêtre incardiné au diocèse de Lyon.

Mes différents postes d'activité :

- Vicaire à Régny (Loire) puis à Anse et Belleville sur Saône (Rhône)

- Détaché au service du Vicariat aux Armées Françaises de septembre 1976 à septembre 1993, où j'ai occupé différentes fonctions : aumônier un an à Rastatt (1976-1977), deux ans à Belfort (1977-1979) puis en Polynésie (1979-1981), quatre ans à l'Ecole de sous-officiers de Saint Maixent l'Ecole (1981-1985), trois ans à la Neuvième Dima (1985-1988) avec diverses missions (Liban, Nouvelle Calédonie), deux ans à Bordeaux (1988-1990) comme aumônier régional de la 4ème Région Militaire, trois ans à Paris (1990-1993) comme aumônier catholique général de l'Armée de Terre.

- Retour dans le diocèse de Lyon en 1993, comme curé et aumônier du secteur pastoral de Villefranche sur Saône (69) (1993-2006) puis curé de la paroisse de la Rédemption (Lyon 6ème) (206-2012)

- retraité depuis septembre 2012 et rendant service à la demande.



Je suis musicien amateur (orgue et quelques compositions) et passionné d'art en général, que je considère comme un vecteur essentiel de la rencontre de Dieu et des autres.

Enfin, je suis ravi de l'excellence du ministère Papal de François, soucieux d'ouverture et de dialogue, autres vecteurs essentiels de la foi en Jésus Christ.



