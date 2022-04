Georges FERRANDI

Docteur en Pharmacie - Montpellier



30 ans d'expérience multiples dans tous les domaines de l' IVD; le Diagnostic Médical in Vitro:,

- Vente, Marketing, Chef de projet, Business Intelligence et Stratégie.

- 18 ans d'exposition à l'international dans environnement multi-culturel, dont 1 an passé aux USA.



Après 4 ans dans les Hôpitaux de Montpellier et d'Alès en tant qu' interne en Biologie, et 1 an comme responsable du Laboratoire de l’hôpital de Kigali au Rwanda, je suis entré dans l’industrie chez Roche Diagnostics, comme Ingénieur Commercial.

Début 1998, j'ai rejoint le siège d'Horiba Diagnostics à Montpellier, en tant que responsable du marketing international de la Business Unit Biochimie. J'ai mis en place de nouvelles équipes au service des filiales à travers le monde et lancé avec succès une nouvelle famille de produits : les Pentra 400 et C200.

Depuis 2 ans je suis le responsable du marketing Strategique d'Horiba Medical avec une attention particulière portée sur le marché du PoCT (Point of Care Testing).







Mes compétences :

Preparation of launch & FDA registration

Functional management

Proposed Business Development

Project Management

Haematology management