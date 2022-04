FISHERS AUTOMOBILES SA



FISHERS AUTOMOBILES S.A. est le fruit d'un rêve d'enfance et d'une passion innée pour le monde automobile qui a finalement vu le jour fin 2005. Le fondateur, Georges FISHER, est à votre entière disposition afin de partager cette aventure avec vous en ses nouveaux locaux.



FISHERS AUTOMOBILES S.A. vise non seulement la simple vente de voitures d'occasion, mais une vente appropriée à vos besoins individuels, basée sur des conseils compétents et professionnels.



Le show-room a été conçu dans le souci d’une ambiance et d’un accueil chaleureux afin de pouvoir répondre au mieux aux attentes de nos clients.



Les véhicules proviennent exclusivement du territoire luxembourgeois et sont munis d'un carnet d'entretien à jour. Confiants dans la qualité de nos produits, nous vous offrons une garantie de 12 mois sur toutes les voitures qui ont moins de 6 ans.



FISHERS AUTOMOBILES S.A. vous donne également la possibilité de souscrire un crédit sur place, avec la garantie d’une réponse dans les meilleurs délais. Veuillez consulter notre page Viadéo pour découvrir tout ce que FISHERS AUTOMOBILES S.A. peut faire pour vous !



Toute l'équipe de FISHERS AUTOMOBILES S.A. vous souhaite une navigation agréable et se réjouit de votre visite en ses pages.



Georges FISHER

PDG DE FISHERS AUTOMOBILES SA



