Georges FOATA

De formation graphiste, j'ai suivis plusieurs formations afin de me perfectionner mais aussi d'ajouter divers compétences en rapport à mon métier : Intégrateur Web, Développeur Logiciels (pensant apprendre le développement web, vu que certains langages sont utilisés), et Web Designer (Web et Marketing Digital). Aujourd'hui, travaillant pour une association bénévolement, je met en place mes compétences pour ne pas perdre la main. Souhaitant trouver un poste dans ce domaine ou dans tous ce qui touche au graphisme print & web. J'ai beaucoup travaillé sur la composition de panneaux d'expositions pour le centre d'animation Madon, centre travaillant avec les écoles de la région de Marseille.

J'aime mon métier, c'est devenu une passion.