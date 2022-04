Georges FRANC

Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans le courtage d'assurances, j'ai acquis une forte expérience dans la gestion des risques.

Je suis spécialisé dans les domaines des professionnels de l'automobile en offrant des contrats adaptés et spécifiques et travaille aussi dans le secteur des extensions garanties constructeurs ou garanties spcifiques telles que garanties après livraison (Véhicules d'occasion par exemple).

Mon parcours professionnels m'a permis aussi de m'interesser au monde de l'entreprise et suis à même de réaliser des études spécifiques aussi bien pour les risques Dommages aux Biens et Responsabilité Civile Entreprise que pour les risques sociaux (Prévoyance, retraite des salariés etc..).

Etre à l'écoute de mes clients, leur assurer un service de qualité et de proximité, leur proposer des solutions en adéquation avec leurs besoins est le crédo qui régit mes relations.



Mes compétences :

Assurance

Assurance Qualité

Assurances

Audit

Automobile

Prévoyance

Qualité

Santé