Georges GEREIGE

Mes compétences dans la gestion d'entreprise en France et à l'étranger combinées à ma longue expérience dans l'industrie du logiciel constituent les outils nécessaires pour mener avec succès une carrière charnière en interface entre les utilisateurs finaux et les équipes du support des applications informatiques.

Tout au long de ma carrière, j'ai confirmé mes capacités d'encadrement et de coordination du travail en équipe.

Cette vaste expérience a été actualisée par un ensemble de cours en management aboutissant à un diplôme de MBA.



Les principaux atouts que je possède pour réussir dans ce poste sont les suivants:



• J'ai conçu, développé et maintenu des applications.



• J'ai une vaste expérience dans la résolution des problèmes ainsi que l'analyse des exigences et des tests de qualité des logiciels.



• J'ai un rôle de management d'équipe en ce qui concerne la gestion du travail au quotidien et l'amélioration des processus.



Mes compétences :

Chef de projet

MBA

Procurement

Informatique de gestion

Management