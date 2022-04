Georges GIALLO

A quoi sert un un Psycho-cogniticien - Sémanticien ?

On me le demande tous les jours...! A se connaitre soi-même et mettre fin à ses ses blocages psychologiques inconscients.

Faire émerger les vérités nécessaires à un vrai changement personnel et professionnel ou à la restructuration d'un service ou d'une entreprise en difficulté souhaitant vraiment se transformer.

Souvent les plans de licenciement ne respectent pas l'équilibre fragile des salariés car on manque des compétences nécessaires.

Le travail avec des Groupes Formation Européens est utile.

Actuellement reclassement rapide et coaching stéréotypé sont souvent pratiqués mais ils sont insuffisants.

Réussir un vrai changement personnel et professionnel est plus sûr avec un spécialiste qui sait comment on fait et l'a déjà pratiqué. Car on est amené à modéliser sa propre conscience et il faut vraiment en connaitre les étapes et les principes fondamentaux.

Le psycho-cogniticien - sémanticien vous enseigne ces protocoles et connaissances à s'approprier afin de vraiment changer et être réactif à votre environnement afin de progresser, réussir concrètement.

Ceci se fait en définissant avec vous votre véritable personnalité et vos blocages psychologiques.

Travailler au départ sur des éléments cognitifs personnels subtils est indispensable après "vous vous débrouillerez tout seul" car sans conteste on ne rebâtit pas toute une personnalité en quelques mois ou semaines. Il faut au minimum deux à trois ans. Ne peuvent suivre ce chemin que ceux qui sont assez sérieux pour le faire et surtout en auront la patience et l'Amour de le faire.



Si pour vous et/ou vos salariés vous voulez avoir plus de renseignements, contactez moi.



Exemple d' analyse personnelle-confidentielle réalisée pour un Cadre Supérieur rencontrant des difficultés dans l'exercice de son travail :



Cette approche psycho-comportementale suite à trois entretiens permet déjà de mettre l’accent sur des éléments fondateurs constructifs du caractère de ce Cadre Manager. Il est difficile pour lui d’affirmer son autorité directe sur autrui souvent par crainte de blesser les autres car lui-même a connu ce type de situation au niveau personnel familial et professionnel. Et c’est précisément cette limite parfois non atteinte qui l’a empêché de construire et bâtir une carrière professionnelle pouvant lui donner une bonne stabilité à la fois personnelle directe intime et de manager carriériste. Il serait nécessaire dans un premier temps d’assimiler intellectuellement puis émotivement cette importance de la "sanction-représaille" possible et saine vis-à-vis d’un tiers et voir de lui-même quand une erreur passagère ou un choix stratégique de travail inadapté est fait. C’est précisément parce qu' il craignait cela qu' il s’est mis dans des situations l’obligeant à le vivre ceci afin de retrouver inconsciemment un ressenti-vivant constructeur antérieur. Mais cela l'oblige à "tourner" un peu dans un système en ayant des difficultés à évoluer ou s’adapter afin de progresser et réussir normalement. Ce n’est pas une « démarche » fréquente mais pas non plus unique. La subtilité d’une telle attitude est difficilement compréhensible par les accompagnateurs GRH ou psycho-médicaux qui ne rentrent pas dans ce genre d’approche ou analyse cognitive. Dans un premier temps il serait sain qu'il se reprenne en main dans un simple équilibre des éléments constitutifs de sa personne civile. Statut de propriétaire ou locataire, consommateur, lien conjugal, etc.) et s’appuyer sur le système inadapté vers lequel il a été dirigé avant. Car bien qu’indispensable, cela le bloque. Il pourra avec patience et quelques étapes bien définies reconstruire tout son "Espace-Existentiel. Epurer sa conscience relationnelle sans plus jamais se dévaloriser et admettre toute la force "en-attente de développement" que son intelligence lui a permis d’acquérir. Après avoir rééquilibré ces contraintes de vie il changer



